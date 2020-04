Nós da AeroGlobo Aeronaves, seguindo todas as normas de segurança do Ministério da Saúde e de acordo com o Ministério da Agricultura, que considerou essencial a manutenção das atividades agrícolas e serviços, mantemos nosso atendimento normalmente via telefone e e-mail em horário comercial, dando todo o auxilio necessário para os nossos clientes. Temporariamente alguns cursos que aconteceriam nesse período serão reagendados. Ligue para (14) 3814-3450 ou acesse www.aeroglobo.com.br para entrar em contato conosco. Esperamos revê-los em breve e todos com saúde!

Nós da Air Repair Inc. estamos tomando medidas para manter nossos funcionários e clientes fiéis da ARI em segurança durante esse período difícil. Se você está aqui porque tem um trabalho de manutenção, pedimos que, por favor, permanece no saguão. Se outros clientes também estiverem no saguão, pratique o distanciamento social. Se você precisar de uma peça, entre em contato para fazer seu pedido e, quando chegar, ligue para nós e entregaremos seu pedido na porta de expedição e recebimento. Obrigado por nos ajudar a superar esse período estressante. Juntos podemos fazer a diferença. Voe com segurança.

Continuaremos a produzir aviões e peças, e a entregar nossos produtos enquanto implementamos as melhores práticas em nossas instalações para evitar a disseminação do Coronavírus.

A saúde de nossos clientes e funcionários é uma das principais prioridades. Queremos fazer nossa parte, e todo o possível, no esforço para retardar a propagação do vírus; portanto, evite fazer visitas desnecessárias à fábrica. Os únicos visitantes devem ser aqueles com negócios oficiais, como reuniões ou conferências agendadas, nas áreas designadas.

A Air Tractor continua monitorando as atualizações relativas ao COVID-19 e estamos trabalhando com nossos consultores, médicos e governamentais, à medida que o Coronavírus continua se espalhando nos EUA.