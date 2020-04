O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (SINDAG) comunica que, após análise detalhada de informações e debate com sua Diretoria Executiva sobre diversos cenários para os próximos meses na economia e na sociedade diante da pandemia do novo coronavírus, decidiu POSTERGAR PARA 2021 A PRÓXIMA EDIÇÃO DO CONGRESSO DA AVIAÇÃO AGRÍCOLA DO BRASIL. Assim, o evento que ocorreria em 2020 fica *adiado para julho de 2021*, em data a ser posteriormente informada.

Reafirmando sua missão de dinamizar o setor da aviação agrícola, o SINDAG também comunica que estão sendo preparadas ações para os próximos meses, envolvendo prestadores de serviços de aviação agrícola, fornecedores e parceiros do setor. Dentre as ações deverão estar oportunidades de divulgação das marcas e produtos de patrocinadores e expositores do Congresso Aeroagrícola via WEB, bem como as empresas de aviação agrícola, além de eventos participação em eventos presenciais quando for possível.

O sindicato aeroagrícola reitera sua confiança na retomada o mais breve possível da normalidade na sociedade, bem como no papel do setor no fortalecimento da economia a partir da atividade, que o tempo todo é considerada essencial ao País – e que, portanto, não parou em meio às medidas de recesso e isolamento social impostas pela prevenção à Covid-19.

Ao mesmo tempo, destacamos que a Coordenação do Congresso AvAg e a Diretoria do SINDAG seguem à disposição para mais informações e para receber suas sugestões.

Agradecemos a confiança e o apoio de todos, e juntos vamos trabalhar forte para o fortalecimento mútuo e para um Congresso ainda maior em 2021, ano em que a Aviação Agrícola completa 100 anos de existência.

Bom trabalho a todos!

Informações adicionais sobre a mudança de data do Congresso

– o Mapa permanece o mesmo, os stands reservados – nada muda

– os pagamentos realizados continuam valendo para o próximo ano

– quem tem saldo a pagar pode seguir com as parcelas conforme programado

– se precisar alguma carência, favor enviar por email a solicitação

– é possível reparcelar o saldo, diminuindo o valor de cada parcela. Podemos conversar individualmente.

Estamos à disposição para qualquer informação, ajuste, sugestões.

Obrigada a todos pela compreensão e parceria.