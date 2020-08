A Transland é conhecida mundialmente por equipamentos de dispersão de alta qualidade e linhas de produtos correspondentes superiores. Os equipamentos da Transland são o padrão da indústria em caixas de comportas, bombas, válvulas e barras de pulverização para aplicação aérea há mais de 70 anos. Muitos tentaram, mas nada é melhor em design e qualidade do que o original. Muitos de nossos produtos tem TC e STC para aeronaves agrícolas e podem ser encontrados em todos os aviões agrícolas construídos nos EUA quando saem da fábrica.

Desde que se mudou para o Texas, em 2007, a Transland adquiriu linhas de produtos adicionais, criando uma família de produtos conectados que oferecem aos nossos clientes a vanguarda em equipamentos de aplicação aérea disponíveis. A família de produtos Transland inclui: Swathmaster, Meterate, sistema Wingman, bicos CP, bicos rotativos High Tek, sistema Switchback Fire Gate e Satloc. Adquirindo essas linhas de produtos excepcionais, a Transland criou novos produtos, aprimorou os já existentes e ganhou uma rede maior de revendedores. Nossos revendedores são encontrados em todo o mundo com uma equipe amigável e experiente. Gostaríamos de destacar alguns de nossos desenvolvimentos e linhas de produtos recentes.

Barras e Válvulas

‘

A Transland oferece uma linha completa de peças do sistema de pulverização para Air Tractor, Thrush, Ag Cat, Cessna e muito mais. Barras, barras centrais, filtros, bombas e válvulas estão disponíveis em todas as configurações do sistema e são oferecidas nas opções de aço inoxidável e alumínio. Todas as barras da Transland em aço inoxidável ou alumínio são fornecidas de fábrica com o tubo de sangria embutido no interior, impedindo a criação de bolha de ar que pode reter o líquido dentro da barra.

A Transland utiliza o material da mais alta qualidade em todas as nossas peças, até as vedações de carbeto encontradas dentro de nossas bombas de pulverização, proporcionando uma vedação superior. Nosso suporte de bomba com novo desenho é mais forte, com travas melhores para retenção excepcional que podem ser usadas em aeronaves Air Tractor e Thrush. Nossas bombas de alta vazão apresentam um desenho novo de conexão de entrada e saída na mangueira e na desconexão rápida com saídas de 100 gpm com pressão de 55 psi. Sempre mantendo o compromisso da Transland com equipamentos de dispersão de qualidade.

Caixa de comporta com G4

Adicionando Satloc à família Transland em 2018, a empresa decidiu criar um sistema completo que unisse as duas linhas de produtos. O sistema de caixa de comporta de passagem hidráulico Transland de 7,5 polegadas para aplicação de sólidos foi o primeiro a ser conectado em 2019 usando o Satloc G4 e o controlador IF2. Nesse novo sistema, os clientes podem operar seu sistema de comporta hidráulica através da unidade GPS Satloc G4, eliminando telas adicionais na cabine e simplificando o controle. Gerencie as configurações da comporta e use as configurações automáticas para operá-la ao se aproximar da lavoura. Os aplicadores recém-lançados em 2020 com a caixa de comporta manual de 5 polegadas, que é padrão em todas as aeronaves Air Tractor, podem ser facilmente convertidas para um sistema hidráulico com controle Satloc através de um kit de conversão de preço acessível. A Transland oferece opções de comporta para sólidos para vários tipos de aeronaves e continua liderando o setor de sistemas deste tipo de comporta.

Aeronave com Switchback

A Transland mantém um relacionamento de longa data com outros líderes do setor e trabalhou com muitos para criar produtos e equipamentos que agregam valor aos negócios de nossos clientes. Uma grande conquista em nossa colaboração com a Thrush Aircraft, foi a criação pela Transland do sistema Switchback. O Switchback é um sistema de flange de troca rápida que permite a transformação de uma caixa de comporta agrícola para uma comporta contra incêndio em poucas horas.

Isto dá aos clientes da Thrush a possibilidade de ganhar em várias frentes como a capacidade de adquirir contratos para trabalhos agrícolas e de combate a incêndios. O sistema Switchback é um produto com STC disponível agora para compra e está em uso em países como a Austrália, recentemente afetados por incêndios florestais. Atualmente, a Transland está trabalhando em equipamentos adicionais de combate a incêndio para outras aeronaves.

Bicos CP

Os produtos CP da Transland são líderes em bicos de aplicação aérea há mais de 25 anos. Conhecido por muitos como “pequeno bico amarelo”, os bicos CP são os principais da linha. Os bicos CP foram projetados por um aplicador aéreo que se cansou de carregar buckets de pontas para mudar a vazão. Com o design patenteado do carrossel que permite ao usuário alterar com rapidez a vazão e espectro de gotas produzidos, os bicos CP rapidamente se tornaram os favoritos do negócio.

Muitos tentaram copiar, mas ficam aquém da qualidade do desempenho e da variedade de opções. Os bicos CP são projetados para aeronaves de asa fixa e rotativa e são testados independentemente durante o desenvolvimento, e as cópias não o são. Aeronaves mais lentas, como Cessna, Pawnee e helicópteros, preferem o padrão CP-03 ao bico original, com 4 opções de orifício para vazão e um defletor do tipo bigorna de 3 vias para alterações no espectro de gotas.

Aeronaves de alcance médio e rápido, como o Air Tractor 602/802, preferem o CP-09-3P de desenho semelhante ao CP-03, mas com opções de desvio adicionais, incluindo fluxo direto e um seletor de aço inoxidável. Somente a CP oferece um bico que abrange do lento ao rápido, com pontas selecionadas personalizadas no bico de ponta tripla CP-11TT. O CP-11TT tem pontas disponíveis com fluxo direto, 20˚, 40˚, 80˚ e 110˚, cobrindo todas as necessidades de aplicadores aéreos e as taxas de vazão e espectros de gotas desejados.

Montado de acordo com as especificações do cliente, o CP-11TT é a escolha número um dos aplicadores aéreos pelo uso fácil e desempenho. Combinado com a articulação giratória CP-06, que permite aos usuários inclinar o bico para baixo na corrente de ar em incrementos de 15˚ para criar gotas menores quando necessário, faz do CP-11TT & CP-06 uma combinação imbatível. Bicos CP é a certeza que a gota chega na lavoura.

Bico Rotativo

A Transland também oferece aos clientes o bico rotativo Hi Tek. Esse atomizador rotativo é mais compacto do que outros existentes no mercado com montagem mais frágil. Os bicos rotativos Hi Tek criam um excelente espectro de gotas para aplicações do tipo inseticida e fungicida. Os clientes podem escolher uma vazão alta e baixa para serem instalados na configuração do bico. Ao girar a válvula de esfera, os clientes podem mudar rapidamente a seleção da vazão sem precisar abrir ou remover o bico rotativo. Os usuários do HI Tek Rotary também relataram excelentes resultados em aplicações de volume muito baixo. Os bicos rotativos Hi Tek são configurados com uma barra de alumínio personalizada, com o kit de montagem instalado e entregue pronto para instalar na aeronave e começar o trabalho.

Na Transland, valorizamos o relacionamento com os clientes e investimos na melhoria de nossos produtos para atender às necessidades do setor. Nossa rede abrangente de revendedores emprega funcionários amigáveis e especializados para ajudar nossos clientes a encontrar os produtos certos, adequados ao trabalho. Apoiados pelo excepcional serviço e suporte ao cliente da Transland, nossos clientes sabem que, quando compram um produto da Transland, podem ficar tranquilos com o equipamento certo. Converse com um revendedor da Transland em sua região sobre como adquirir sua próxima família de produtos Transland.

Todos os revendedores Transland podem ser encontrados www.Translandllc.com

Aqui, alguns revendedores da nossa rede na América do Sul.

Aravia

Santa Fe- Argentina

54.3462.433540

Aero Globo

Sao Paulo-Brazil

14.3814.3450

Omaer

Sao Sepe-Brazil

55.3233.1483

ABA Manutencao de Aeronaves

Barreiras-Brazil

55.077.3613.1713

Geo Precision Solutions

Panama-Panama

507.225.8841

Crosslands International

Texas-USA

817.478.9933

Global Airparts

Texas-USA

817.230.4021