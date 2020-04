Nosotros en Air Repair Inc. estamos tomando las medidas necesarias para mantener seguros a nuestros empleados y clientes leales durante estos tiempos difíciles Les pedimos que por favor si están aquí recibiendo trabajos de mantenimiento esperen en el lobby. Si hay otros clientes en el lobby, por favor mantengan la distancia adecuada. Si vienen a buscar una pieza, por favor llámenos antes de venir por ella y también una vez que llegue, de esta manera podremos acercarla a la puerta. Gracias por ayudarnos a sobrepasar estos tiempos difíciles. Juntos podemos hacer la diferencia. Vuelen seguros.

Continuaremos produciendo aviones y partes, y entregando nuestros productos mientras aplicamos las mejores prácticas en nuestra fábrica para no esparcir el Coronavirus.

“Mientras nos mantenemos vigilantes, nuestro compromiso con nuestros clientes no ha cambiado. Para mantener la continuidad del negocio, hemos tomado algunas precauciones para proteger a nuestros empleados, dejándolos trabajar desde sus casas, y cambiando los horarios de sus turnos,” dijo la Vicepresidente de Administración Hannah Gordon.

“Cuando todo parece estar encontra tuyo, recuerda que los aviones despegan en contra al viento, no a favor.” Henry Ford

Damos soporte las 24 horas. DynaNav ha respondido al COVID-19 en nuestras operaciones y está haciendo todo lo posible para poder entregar sistemas, piezas y soporte según sea necesario, directamente desde la ubicación de nuestra fábrica. Acabamos de lanzar un nuevo software para todos nuestros sistemas tradicionales que harán que su campaña sea aún más productiva, así que no dude en contactarnos para esa actualización.

Todos en Garrco esperamos que todos estén bien. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos y especialmente con aquellos que están enfermos. No estamos trabajando en el campo en este momento debido a todos los cierres y restricciones. Estamos disponibles por teléfono y correo electrónico. Puede encontrar nuestra información de contacto en www.garrco.com

Nos gustaría aprovechar este tiempo para informar a nuestros clientes que, mientras la nación está lidiando con los efectos de Covid-19, nuestro personal permanecerá en la oficina durante el horario normal de atención hasta nuevo aviso. Si el virus nos obliga a adaptar nuestra rutina habitual, existen planes de contingencia que nos permitirán operar sin interrupción. Tenga la seguridad de que, en caso de emergencia nacional o no, estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes el mismo nivel de servicio de calidad del que nos enorgullecemos.

A la luz de la pandemia mundial de Covid-19, Neal Aircraft quería expresar nuestras preocupaciones a todos nuestros clientes para mantenerse seguros y saludables durante este momento difícil. En Neal Aircraft estamos tomando las precauciones necesarias para garantizar que nuestros clientes estén seguros y libres de exposición, y tenemos la esperanza y la fe de que esto pasará pronto. Estamos abiertos para atender sus necesidades de de 8 a 5, de Lunes. – Viernes. No dude en llamarnos en cualquier momento. Gracias por su leal compromiso.