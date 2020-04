La problemática del coronavirus COVID-19 está en la mente de todos durante estos días. Cuando parece que todas las medidas posibles están siendo aplicadas para desacelerar el esparcimiento de esta terrible enfermedad, acciones sin precedentes se están realizando en Sudamérica utilizando aeronaves agrícolas para fumigar el virus.

Eso es correcto. Aplicaciones aéreas de un desinfectante fabricado en Luxemburgo está siendo utilizado para matar el virus con el contacto. Algunas críticas dicen que las aplicaciones aéreas no alcanzaran al virus que está dentro de edificios, autos y otras áreas protegidas. Esto es verdad. Pero, matando al virus que está expuesto, se puede frenar el esparcimiento.

En Chile, Aero Santa Cruz Fumigaciones Aéreas, operado por su dueño, Víctor Gonzáles, durante el pasado Domingo de Pascuas a las 7 a.m, realizó su primera aplicación para tratar el coronavirus. En una entrevista realizada a Víctor por WhatsApp, AgAir Update obtuvo los detalles de la aplicación. Aero Santa Cruz ha aparecido en dos ocasiones en AgAir Update en los pasados 23 años.

Al menos tres semanas antes de que los primeros casos de COVID-19 hayan sido reportados en Santa Cruz, antes de que el mandamiento mundial de quedarse en casa haya sido instruido, Victor Gonzales estaba en un asado con sus hijos y sus amigos en el cual, en broma, le preguntaron “¿Por qué no estás fumigando al virus?” Todos rieron y Victor dijo, “Esta bien. ¡Tú pídeles la autorización para hacer tal cosa!” No fue mucho después que el Alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, escuchó esta conversación y contactó a Victor preguntando si la aplicación aérea podía ser realizada. Con la confianza de 40 años en la industria, Victor le dijo al Alcalde que podía hacer la aplicación, pero no sabría si iba a funcionar o no. Nadie sabía.

Facebook Interview Video Here: (in Spanish) https://www.facebook.com/watch/?v=2555836067998958

El Alcalde Arévalo comenzó a trabajar de inmediato. Se contactó con el Departamento Central de Salud (de Chile) para obtener el permiso necesario para la aplicación área sobre la ciudad. El Departamento de Salud recomendó la utilización de un desinfectante orgánico. GreenMax, un distribuidor local donó 120 litros de BioClean para la aplicación. Aero Santa Cruz donó la aeronave y sus gastos operacionales. El alcalde también se contactó con la DGAC. Con la experiencia de Víctor y el país en estado de “catástrofe”, el permiso para volar sobre la ciudad fue obtenido.

En cuanto a la aplicación de un desinfectante en la ciudad, no se necesitaban permisos del departamento de salud específicamente para el producto, ya que es orgánico y también se considera seguro. Sin embargo, el departamento de salud autorizó la aplicación de BioClean de todos modos.

Con todos los permisos establecidos, el AT-402B de Aero Santa Cruz se cargó con 1,500 litros de agua (396 gal) que incluían 10 litros (2.64 gal) de BioClean en la mezcla. No se usaron adyuvantes. La tasa de aplicación se estableció en 30 l / ha (3 gal / ac) utilizando una franja de 40 metros (131 pies). La temperatura ambiente era de 12 ° C (54 ° F) y 76% de humedad.

Doce aplicaciones se realizaron antes de las 10:30 a.m. Se trató un total de 600 hectáreas (1,482 acres). Víctor dijo que Aero Santa Cruz no recibió ninguna queja. En realidad, los ciudadanos de Santa Cruz estaban parados en las calles agitando ropas blancas como símbolo de “Gracias”. Mucha gente llamó a Víctor para felicitarlo y agradecerle. Se convirtió en el héroe del pueblo. Otras ciudades chilenas han estado llamando para preguntar sobre una aplicación similar.

El AT-402B estuvo equipado con 41 picos CP configurados para crear gotas de 200 micrones. El cubrimiento fue chequeado y resultó ser de 15-20 gotas por centímetro cuadrado.

“Bill, creo que la aplicación hará la diferencia. Sabemos que tenemos una buena cobertura sobre cualquier cosa fuera de edificios, automóviles y otros espacios cerrados. BioClean es un producto seguro con un historial comprobado de eficiencia en otros tipos de saneamiento. Me han dicho que solo dura unas 24 horas. La compañía está trabajando en otro producto similar que utiliza nanopartículas de cobre y puede durar hasta 15 días. Cualquier reducción en la cantidad de virus tiene que ser algo bueno ”, explica Víctor. “Además, al utilizar nuestros sistemas GPS Ag-Nav, podemos tratar con precisión la ciudad en masa y muy rápidamente, a diferencia de las máquinas terrestres que solo pueden llegar a ciertas partes, o drones que no tienen la capacidad”.

Aero Santa Cruz ha estado en la industria desde hace 30 años. Opera tres aviones agrícolas; un AT-402B con turbina PT6A-34AG y dos Piper Pawnee de 260 hp. Los principales cultivos que tratan son viñedos, trigo, arroz, avocado y nogales. El AT-402B fue comprado a AeroGlobo en Brasil y Lane Aviation de Estados Unidos. El piloto Chileno Sebastián Ramírez de AeroGlobo entregó la aeronave.

Cuando se le preguntó sobre las precauciones de Aero Santa Cruz para COVID-19 en su operación, Víctor respondió: “Es nuestra temporada baja, por lo que no está sucediendo mucho aquí ahora. Estamos utilizando dos empleados que trabajan medio día antes de irse a casa. El aeropuerto es privado, y está ubicado en la granja familiar, es un área grande, por lo que es fácil para ellos mantener su distancia social. También nos aseguramos de que todos los empleados reciban sus vacunas anuales contra la gripe estacional. Aunque eso no detendrá COVID-19, tal vez les impedirá tener tanto la gripe como COVID-19 al mismo tiempo “.

Aero Santa Cruz no es la única compañía que ha tratado áreas congestionadas para el virus COVID-19. A principios de abril, Aerotec de Argentina trató el aeropuerto internacional de Mendoza por vía aérea. Se usó una solución a base de cloro. La aeronave fue un Cessna C-188 equipada con atomizadores rotativos.

Todo esto genera las siguientes preguntas: ¿Por qué no se ha abordado este tipo de aplicación en los EE. UU. o en otras partes del mundo? ¿Por qué no reducir la cantidad de virus que hay afuera, podría obstaculizar la propagación del virus? Una cosa es segura, ¡sería una gran cantidad de trabajo para la industria de aplicaciones aéreas!