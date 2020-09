O contrato com a ATP fornece aos clientes suporte digital em todo o mundo, incluindo pedidos de peças online, sendo esta, uma inovação para o negócio de aviação agrícola.

(Albany, Georgia) Graças a um exclusivo contrato com a ATP, fornecedora líder de serviços de informação e soluções de software para o negócio de aviação agrícola, os clientes, revendedores e centros de serviços da Thrush Aircraft agora terão acesso online a um novo Catálogo Ilustrado de Peças e pedidos de peças, bem como bibliotecas digitais contendo os mais recentes manuais de serviço e informações regulamentares para suas aeronaves e seus componentes. Esta possibilidade de fazer pedidos online é a primeira no negócio de aviação agrícola.

A comprovada plataforma Aviation Hub™, baseada em nuvem da ATP, dará aos clientes, revendedores e centros de serviços da Thrush acesso online a informações de peças, disponibilidade e pedidos eletrônicos. Também será fornecido publicações relacionadas ao serviço atualizadas continuamente e informações técnicas e regulamentares para todas as aeronaves Thrush e seus componentes, incluindo: fuselagem, motor, hélice, rodas, freios, baterias, motores de partida, aquecedores, filtros de ar, e outros.

“Nosso compromisso com a segurança e integridade operacional vai muito além da entrega de nossas aeronaves”, disse Mark McDonald, diretor executivo da Thrush Aircraft. “Isso também inclui a garantia que nossos clientes, revendedores e centros de serviços tenham acesso fácil às informações mais recentes, tanto técnicas como regulamentares, bem como a manutenção das aeronaves por meio do acesso rápido na identificação e disponibilidade de peças. Nosso trabalho com a ATP garante ambos.” E continuou: “Estamos orgulhosos de liderar o negócio com este nível avançado de suporte.”

O ATP Aviation Hub para clientes Thrush está disponível a qualquer hora e em qualquer lugar em vários dispositivos, incluindo desktops, laptops e celulares. Além do Catálogo de Peças Ilustrado e pedidos online, há uma variedade de manuais de serviço e publicações técnicas e regulamentares disponíveis. Isso incluirá uma biblioteca completa da Thrush Aircraft, bibliotecas individuais para o Thrush 510P, 510G e 710P e uma biblioteca de legado que inclui todos os outros modelos da Thrush Aircraft desde o início da empresa.

“As informações confiáveis e atualizadas disponíveis através de nosso ATP Aviation Hub oferecem um conjunto rico de recursos técnicos e regulatórios que são inestimáveis para manter uma aeronave em condições de aeronavegabilidade e segurança, ao mesmo tempo que simplifica o acesso às informações e aumenta a produtividade nas operações diárias”, disse Rick Noble, chefe diretor executivo da ATP.

Rick Noble continuou: “Estamos entusiasmados em adicionar clientes da Thrush aos milhares de profissionais de manutenção de aeronaves que já utilizam nossos serviços, e é um privilégio apoiar a aviação agrícola e o papel vital que ela desempenha no mundo.”

O Catálogo de Peças Ilustrado e os pedidos online, junto com as publicações técnicas e regulamentares, podem ser acessados por assinatura e estão disponíveis para os clientes da Thrush por meio do site da Thrush Aircraft ou diretamente pela ATP. Para saber mais, os clientes podem ligar para um revendedor Thrush ou contatar Kevin Pierce, diretor de serviços da Thrush pelo telefone (229) 317-8222, e também visitar o novo portal de acesso ATP em thrushaircraft.com/ATP.