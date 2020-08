A Zanoni Equipamentos fabrica equipamentos de pulverização em aço inoxidável, com grande variedade de produtos para diversas marcas de aeronaves agrícolas. Desde 1997, a empresa se destaca principalmente por buscar sempre a confiança e a satisfação dos seus parceiros e por oferecer equipamentos inovadores com maior durabilidade e qualidade para o piloto agrícola. Esses dois pilares da atuação da Zanoni são alcançados através do diálogo constante com os operadores, ouvindo suas demandas, realizando trabalhos de campo, trocando conhecimentos e apresentando soluções para os problemas do dia a dia no céu e na lavoura. Foi através dessa filosofia que a Zanoni Equipamentos desenvolveu suas principais linhas de produtos, dentre os quais suas bombas eólicas, válvulas, comportas para incêndio, atomizadores rotativos e suporte terrestre.

Bombas Eólicas

As bombas Zanoni são caracterizadas por sua durabilidade e potência. Os diferenciais do produto são a qualidade de suas peças, a facilidade e acessibilidade dos reparos e um desempenho que garante ao piloto a força necessária para qualquer trabalho. Outra característica muito elogiada pelos operadores é a qualidade dos freios, de longa vida útil. Buscando melhorar ainda mais o equipamento, as bombas agora têm um eixo mais resistente e são fabricadas inteiramente em aço inoxidável, incluindo o mancal e as peças internas. Além disso, o selo tradicional foi substituído por um em tungstênio, material mais resistente à agressividade dos agroquímicos. Em 2019, foi lançada também uma opção de bomba com oito pás, acompanhando a demanda dos aviões maiores por pressão e vazão superiores.

Válvulas

A Zanoni Equipamentos possui uma ampla variedade de válvulas para todos os tipos de aeronaves, incluindo by pass, corte e abastecimento. Produzidas em aço inoxidável em diversos modelos e dimensões, esta linha se destaca pela qualidade do acabamento, durabilidade e fácil troca de reparo. Ao longo dos anos, algumas modificações foram realizadas por sugestão dos parceiros da empresa, como o eixo passante da by pass (que deixa o trabalho mais leve) e a by pass adaptável a um motor elétrico (reduzindo a repetição do trabalho manual).

Como resultado da cooperação com a AgNav desde 2009, as empresas desenvolveram uma linha de válvulas para fluxômetro, oferecendo equipamentos com maior resistência a produtos corrosivos, o que garante maior precisão no controle de vazão. Além dos projetos realizados diretamente com a AgNav, a Zanoni Equipamentos oferece algumas soluções para problemas decorrentes do trabalho diário de pulverização relacionado a GPSs, como um filtro que é colocado entre a bomba e válvula by pass, protegendo o rotor do fluxômetro e oferecendo maior precisão ao equipamento, e uma válvula by pass “dupla”, que possui uma operação elétrica, mas também contém um acionamento manual para emergências (essa inovação permite que, caso haja algum problema com o motor elétrico, o piloto possa continuar a pulverização manualmente, sem a necessidade de alijar e perder a calda).

Atomizador Rotativo

Resultado de um longo período de pesquisa e desenvolvimento, o atomizador rotativo Zanoni começou a ser produzido há cerca de três anos, com feedback muito positivo da frota brasileira e sul-americana, onde centenas deles já estão em operação em diversos tipos de aeronaves. Projetado com precisão para atender às demandas da aviação brasileira por produtos mais eficientes e resistentes, o equipamento possui uma estrutura de aço inoxidável, com rolamentos maiores e telas mais resistentes que as de outras marcas, em diversas opções de malhas. O sistema anti-gotejo e a VRU também são fabricados em aço inoxidável, com alta durabilidade e fácil troca de reparo. Na última safra, a Zanoni Equipamentos também lançou uma malha M14, oferecendo um espectro de gotas ainda maior. Vários agrônomos elogiaram seu desempenho, destacando a operação da VRU, a uniformidade das gotas e o efeito do disco defletor.

Comportas para incêndio

Há alguns anos anos, a Zanoni Equipamentos vem projetando e fabricando uma linha diversificada de comportas para incêndio, com vários modelos para atender a diferentes tipos de aeronaves. Além das comportas manuais, a Zanoni Equipamentos agora também produz comportas com um motor eletro-hidráulico e um sensor que permite o ajuste de sua abertura.

Fabricadas em aço inoxidável, a segunda geração de comportas hidráulicas oferece uma operação mais simples e precisa. Um de seus principais diferenciais é a flexibilidade que confere à aeronave: como não é necessário desinstalar o sistema

de pulverização para seu uso, não há dor de cabeça para trocar de equipamento, possibilitando que as atividades tradicionais de aplicação aérea possam ser realizadas sem problemas. Além disso, com o sistema de ajuste de abertura, ela também permite que o piloto despeje uma quantidade consistente e controlada do retardante de chamas e também possibilita a dispersão de sólidos para uso na lavoura.

Atualmente, dezenas de comportas para incêndio Zanoni estão em operação em todo o Brasil e também em outros países da América do Sul. A empresa vem trabalhando em conjunto com parceiros estrangeiros para desenvolver novas tecnologias nessa linha de produtos e oferecer a melhor qualidade em diferentes países. Além de nossos parceiros atuarem em solo nacional, temos intensificado o trabalho conjunto com nossos vizinhos com a troca de experiências e o suporte recíproco, sendo que aeronaves com comportas Zanoni já atuam em países como Paraguai, Argentina, Bolívia e Chile.

Suporte terrestre

Nos últimos anos, a empresa vem fabricando uma linha completa de motobombas para manejo de caldas. Com estrutura em aço inoxidável, essas bombas são produzidas para várias opções de motor, podendo ser adaptada ao motor do cliente ou vendidas com algumas opções de motor diretamente da fábrica. Além da estrutura de aço inoxidável, as bombas Zanoni trouxeram outras três inovações: selo em tungstênio, mais resistente e que evita problemas de vazamento, eixo revestido em aço inoxidável, que suporta corrosão por mais tempo, e um mancal que evita o risco de vazamento de líquido para o motor, preservando o bom funcionamento e a vida útil do equipamento. Além das motobombas, a Zanoni Equipamentos também possui uma série completa de filtros de linha, válvulas direcionais e bombas centrífugas, oferecendo maior robustez à equipe de terra.